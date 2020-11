DPD paigaldas Haljalasse pakiautomaadi

DPD pakiautomaat on paigutatud ka Haljalasse. Foto on illustratiivne.

DPD Eesti on hoogsalt alustanud oma pakiautomaatide võrgustiku laiendamisega, mille käigus kahekordistub ettevõtte pakiautomaatide arv. Eestis on siis neil 207 pakiautomaati. Paari viimase nädala jooksul on pakiautomaadi saanud mitu asulat, kus varem seda üldse polnudki.