David O’Brock: süsteemi muutmisest räägitakse vähemalt viimased paarkümmend aastat

Ameerika ühendriikide Ohio osariigist taluperest pärit David O’Brock on Eestis juured põhjalikult maasse ajanud: tal on eestlannast abikaasa, ta räägib eesti keelt, ta on töötanud mitmel juhtival ametikohal. Ta pole nõus rääkima isiklikust eelistusest teemal Trump vs. Biden, kuid ameeriklasena oskab ta lahti seletada USA keerulise valimissüsteemi tagamaid.