Belle Stuudio juht vääris teemandi tiitlit

Belle Stuudiol täitus tänavu 10. tegutsemisaasta. “See on väga suur tunnustus ja on andnud nii palju positiivset energiat,” ütles Marge Kallaste ja rääkis, et on oma meeskonnaga konkursil osalenud juba mitmel aastal ning sellega testinud salongi teenindustaset. Eelnevatel aastatel on Belle Stuudio võitnud kõik kolm teenindusega seotud karikat.