Kaks Viru-Nigula pillimeest ihkavad saada riigi kõvimaks

Täna õhtul pannakse Viljandis pillid hüüdma. Iga mees mängib enda eest. Viru-Nigulast asub võistlustulle lausa kaks meest. Sõbrad soovivad üksteist toetada, üks usub, et teine on tugev favoriit tiitlile “Vabariigi pillimees 2020”.

Viru-Nigula meestest üks – Hillar Vimberg – on see, kelle eest räägivad nobedad näpud. Asi on muusikas, mitte sõnades. Pillimees pikka juttu enne võistlust veeretada ei taha. Jah- ja ei-vastused on kõik, mis ta küsimustele enne võistumängimist annab. Kas ta läheb võitma? Ei. Lõbutsema samuti mitte, võisteldagi ta ei soovi. Jah-sõna ütleb ta innuka mängimise kohta. Konkurentide kohta saabub pikk jaa-vastus. Neid jagub.