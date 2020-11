Haisva vee probleemile otsitakse lahendust

Nüüdseks on aga probleemi tõstatanud mitu majapidamist ning sellest ei ole puutumata ka külavanem ise. “Probleem on külaülene ning osa kodanikke on asunud kraanivett suurematesse anumatesse villima, et vaadelda sademe taset. Probleem on ka mu enda majapidamises, olen üle läinud poes müüdava pudelivee peale,” rääkis külavanem.