Vana raudteesild plaanitakse kaitse alla anda

Üle Kunda jõe viiv sild on kokku needitud raudkonstruktsioonidest, millesarnaseid Eestis palju ei kohta. Sild on hästi säilinud, sellele on kaasa aidanud ka vahepealne hooldus – kui Kunda sadamasse ehitati uut teed, sai ka sild uue värvkatte. Praegu asuvadki uus maanteesild ja vana raudteesild sõbralikult kõrvuti.

Millal Kunda tsemenditehase kitsarööpmeline raudteevõrk täpselt valmis, pole teada. Mõned allikad pakuvad selleks ajaks 19. sajandi lõppu, kuid ilmselt pole see õige. Eesti Muuseumiraudtee üks eestvedajaid, sõja- ja raudteeajaloolane Mehis Helme pakkus, et kõnealune raudteevõrk rajati 20. sajandi alguses. “Vedureid sellel raudteel oli kolm,” rääkis ta. “Esimene neist ehitati 1902. aastal. Seega on alust arvata, et ka raudtee võeti kasutusele 1902.”