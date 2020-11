Ööpäevaga lisandus maakonda kolm koroonaviirusega nakatunut

Lääne-Virumaale lisandus kolm nakatunut. Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ütles ERR-ile, et kõige rohkem ehk 114 nakatunut lisandus Harjumaale. 42 nakatumist tuli juurde Ida-Virumaale.

Maakonniti on viimase kahe nädala kõrgeim nakatumus 100 000 elaniku kohta Raplamaal (252,4) ja Hiiumaal (225,4). Madalaim on näitaja Viljandimaal (8,7) ja Saaremaal (15,1). Harjumaa (sh Tallinn) näitaja on 128,6 ja Ida-Virumaal 166,8.