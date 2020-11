Seekordne turniir pole Lumiste sõnul sugugi keeruline ja sobib kenasti algajatele. "Aga on ka natuke raskemaid sudokusid, kuid üle jõu ei käi need kindlasti kellelegi," lisas ta ja märkis, et kui läheb hästi, siis liitub teiste osalejatega selle ala maailmameister Tiit Vunk Suure-Jaanist.