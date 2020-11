Nädala kaja: siht silme ees

Kõike sellele järgnenut ma siin kirjeldama ei pea, sest igaüks mäletab seda liigagi hästi. Nüüd, novembri alguses, on Eestis taas kätte jõudnud see aeg, kui kas- ja millal-küsimuse esitamine on üleliigne. Madalate nakatumisnäitajatega roheline ja turvaline oaas Euroopas on kadunud.