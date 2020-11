Kolumn: Pilt ja Bild

Aga siin ma nüüd elan ja olen, kogu nodi ühes. Märkamatult on saabumisest saanud juba rohkem kui kaks kuud. Olen end siin üsna mõnusalt sisse seadnud ning teen iga päev rohkem videokõnesid kui kunagi varem. Olen ka harjunud, et mu uus nimi on enamasti Christl nagu Luise nukul raamatust “Veel üks Lotte” või mõnel lõbusamal juhul Crystal.