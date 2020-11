Kaasa tuleb võtta ja jalga-selga panna sise­treeninguks sobilikud jalanõud ja riided. “Mis alaga seekord täpsemalt tegeleme, on üllatus,” ütles kampaania eestvedaja Robert Salep.

Iga etapp toimub maakonna eri spordikeskuses. Salep ütles, et eelmisel hooajal mängiti kettagolfi, tehti vesivõimlemist, joogat, ujuti, mängiti lauatennist, tehti suusatamisimitatsiooni, orienteeruti. “Keskmiselt osales 20–25 meest, pooled neist olid igipõlised spordimehed, teised ei olnud nii aktiivsed, spekter oli väga lai. Nii et kõik on oodatud,” rääkis Robert Salep.