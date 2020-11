Isa Ivo, kolm poega ja tütar

Pool aastat on Ivo Dreifeldt (46) Atlandi ookeanil seilanud, kui järjekordsel Skype’i-vestlusel ütleb tema tookord pisike poeg Ronald (praegu 15): “Mäletad, issi, kui sa kodus olid ...” Sellest aitas. “Mõtlesin, et nüüd on kõik,” meenutab Ivo Dreifeldt. Oligi, 2009. aastal. See hetk on meeles ka abikaasa Triinul.