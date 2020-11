Eragümnaasiumis on siseturvalisuse õppesuunda õpilasi vastu võetud neli aastat. Praegu õpib sellel suunal ligi 40 noort. Õpilastele on oma teadmisi jaganud politseiametnikud, kaitseväelased, päästeametnikud, kiir­abitöötajad ja vanglaametnikud. Noored on tutvunud ka piirivalve ja tolli tööga.