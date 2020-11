Viru Haigla kontsernis, mille üheks osaks on AS Karell Kiirabi, töötas Lenne Rätsep neli aastat. Enne kiirabi etteotsa asumist töötas ta Viru Haigla meditsiiniteenuste arendusjuhina. Rätsep lausus, et lahkumise tagamaid ta väga valgustada ei taha ning teda ees ootavatest väljakutsetest on esialgu veel vara rääkida.