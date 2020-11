“Jääradel on paaritusrakmed peal,” selgitas lambakasvataja Marge Salumäe ja lisas, et paaritusrakmete küljes on kriit, mis näitab ära, millist lammast jäär on ... Nojah. Salumäe rääkis, et märgistuse eesmärk on näha, kas ikka kõik uted on paaritatud. Värvierinevus tuleneb sellest, millises paaritusgrupis utt osales ja kui tõhus oli tegevus. Kui jäära töö on tehtud, eraldatakse ta grupist ja võib hakata kevadist poegimisaega ootama.