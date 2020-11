Osaluskohvikus arutati päevakajaliste probleemide üle

Päeva avasid Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi ja Vinni vallavanema Rauno Võrno tervitused. President vastas videotervituses küsimustele infoküllasusega toimetulekust ning andis soovitusi noortele, kes järgmisel aastal valima lähevad.

Üle 60 osaleja said päeva jooksul arutleda viiel erineval teemal, mis on täna Eestis väga aktuaalsed. Laudkondades räägiti nii valimistest, eriolukorrast ja distantsõppest, huvitegevuse kättesaadavusest, kliimamuutuste mõjust oma kodukohale kui ka vaimsest tervisest. Noorte sõnul on huvitegevuse kättesaadavuse võtmekohtadeks ürituste reklaamiminening huviringide sidumine hinnetega. Lisaks soovitakse, et ka noortekeskustes toimuksid huviringid. Noored toetavad kliimamuutuste vastu võitlemist ning enamik on nõus ise käed külge panema, näiteks prügi taaskasutades või rohkem jala liikudes. Eriolukorrast ja distantsõppest kõneledes toodi probleemkohtadena välja suur õppekoormus, ühise õppeplatvormi puudumine ning erivajadustega õpilaste vajadus kontaktõppe järele.

Päeva teises pooles asendus arutelu laudkondades fishbowliga ehk akvaariumiga, mis on osalejaid kaasav edasiarendus aruteluringist. Arutelu toimus nelja inimese vahel, ülejäänud osalejad istusid ringis nende ümber. Kui keegi soovis sõna võtta, sai siseringis olevatest inimestest kellegi välja vahetada. Fishbowlis sai oma arvamust avaldada sellistel teemadel, nagu COVID-19 mõju meie tulevikule, USA presidendivalimiste mõju Eestile, LGBTQ+, abort, osaluskohvikute ja noorteürituste vajadus ning huvi nende vastu. Arutelud olid väga sisukad ja juttu jätkus kauemaks. Noorte sõnul peaksid inimesed saama valida, kellega abiellutakse, nende arvates on samasooliste abielu normaalne, kuigi paljud inimesed seda Eestis ei poolda. Aruteludest jäid kõlama mõtted "armastus on armastus" ja "Eestis on raske olla teistsugune".