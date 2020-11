Täna on e-smaspäev

Eesti E-kaubanduse Liidu juht Tõnu Väät nendib, et kui see aasta on pea kõikidele väljakutseterohke, on e-poodide aasta olnud pigem positiivne.

Tänavu on e-smapäevale lisandunud ka heategevuslik mõõde. E-kaubanduse liidu eesmärk on koguda e-smaspäeva raames vähemalt 10 000 eurot ning aidata lastekaitse liidul soetada kasutatud arvuteid, mis lähevad peredesse, kus on kolme koolilapse peale vähem kui üks arvuti. Projekti toetamiseks on üle 75 Eesti E-kaubanduse Liitu kuuluvat e-poodi teinud juba annetuse ja kannavad kampaania lehel märgist "Toetab lastekaitse liitu!". Oma panuse saavad projekti anda ka e-ostlejad – iga tänase e-smaspäeva (www.e-smaspaev.ee) lehe külastaja eest toetavad Eesti E-kaubanduse Liit ja aktsioonis osalevad e-poed projekti 10 sendiga.

Eriolukorras kodanikualgatusena sündinud liikumise "Igale koolilapsele arvuti" abil on endale arvuti saanud enam kui 1500 last, kuid nimekiri peredest, kellel on raskusi vajalike seadmete soetamisega, on endiselt pikk.