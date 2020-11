Vägivallast loobujatele on avatud tugitelefon

Meestel, kes on mures oma agressiivse käitumise pärast, on võimalik tuge saada, helistades vägivallast loobumise tugiliini telefonil 660 6077.

Novembris teeb sotsiaalkindlustusamet kampaaniat "Milline meeskuju tahad sina olla?". Eesmärk on kutsuda mehi tähelepanu pöörama oma käitumisele ning sellele, kuidas käitumine mõjutab nende lähedasi. Meestel, kes on mures oma agressiivse käitumise pärast, on võimalik ühtlasi tuge saada, helistades vägivallast loobumise tugiliini telefonil 660 6077.