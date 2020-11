Tapa vald tunnustas kolme head isa

80-aastane Valdur Vettik naudib pensionipõleve, varem on ta töötanud palju aastaid Tamsalu EPT-s. Ta on üles kasvatanud viis poega, kellest koguni kolmest on saanud politseinik. Valduril on kaheksa lapselast ja kaks lapselapselast. Selle aasta lõpus tähistab Valdur koos abikaasa Elvega oma 55. pulmaaastapäeva.