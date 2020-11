Teater valmistub psühholoogiliseks trilleriks

Näidendis kasvavad mehe ja naise kujutlusmängud 19. sajandi lõpu dekadentlikus õhustikus ettearvamatutes suundades. Üksildases sõjaväekindluses muutuvad need kolmanda asjaosalise saabudes halastamatuks kodusõjaks. Loos kirgastub nii Strindbergi kui ka kaasaja inimese suhe reaalsusega, mida aina vähem mõistetakse ja kus haiget tegemisest võib saada ülim märk siirast armastusest.

Veiko Õunpuu sõnul on tants pealkirjana abstraktsem kui surmatants. "See on mitte ainult tants surma palge ees, vaid mingis mõttes igikestev, pidevalt aset leidev tants suhetes, elus – sellepärast "Tants"," selgitas lavastaja.