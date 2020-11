Sopranid koos kammerorkestriga panid kultuurifestivalile heliseva punkti

Kaunil kontserdil esitasid Rakvere gümnaasiumi ja Rakvere muusikakooli vilistlased Heli Veskus ja Kristel Pärtna aariaid, laule ja duette ning Virumaa Kammerorkester kandis Toivo Peäske juhatusel ette Franz Schuberti 8. sümfoonia.

Sopranitelt kõlas aariaid Wolfgang Amadeus Mozarti loomingust ning Krahvinna ja Susanna duett ooperist "Figaro pulm". Tundelises kavas paitasid kuulajate kõrvu Richard Straussi "Morgen", Vilja laul operetist "Lõbus lesk", Edvard Griegi "Solveigi laul", Charles Gounod' "Julia valss" operetist "Romeo ja Julia". Sädemeid pilduv lilleduett ooperist "Lakme" tõstis kuulajad säravatele sopranitele püstijalu aplodeerides tänu avaldama.

Kontserdi esimese osa lõppedes kallasid kodulinlased, sõbrad ja õpetajad lauljannad üle tänusõnadega. "Mulle väga meeldis! Mozart läks hinge," ütles Rakvere muusikakooli klaveriõpetaja Ruth Patune. "Kristel laulis "Romeot ja Juliat" – see oli hästi vahetu ja ta esitas nii elavalt!" Heli Veskuse esituses läksid talle eriti südamesse Mozarti "Laudate Dominum" ja Straussi "Morgen". "Kohe tunned, et ihukarvad tõusevad püsti," sõnas ta.

Ruth Patune arutles, et muusikakool, kust lõpetaja saab kaasa muusikaseeme koos solfedžoteadmiste ja pillioskusega, annab tugeva põhja, millelt on võimalik edasi minna. Klaveriõpetaja sõnul on lauljatele ülimalt oluline nii solfedžo kui ka klaverioskus, et oma partiisid õppida.

"Sellepärast peame pisikesi hoolega õpetama: me ei või teada, kes neist saab tulevikus. Kui Heli mängis klaverit, ei näinud ma ette, et temast saab laulja. See kõik läheb hiljem lahti, kui muusikaseeme idaneb. Kuulasin täna Heli: missugused fraasid, missugused pikad hingamised! Seda on vaja õppida juba lapsest saadik, et oskaksid muusikalist mõtet edasi anda," kõneles Ruth Patune.

Virumaa Kammerorkester näitas Ruth Patuse hinnangul Schuberti sümfooniat mängides suurepärast taset. "Kui ilusti tšellod kandsid esimeses osas meloodiat! Ja suurepärane kokkumäng! Orkestrile väga suur au ja kiitus!" lisas ta.

Sopran Heli Veskus, kelle viimatisest esinemisest Rakveres on juba palju vett merre voolanud, ütles, et nad Kristel Pärtnaga on mõelnud, et kodukoolis võiks sagedaminigi laulda.