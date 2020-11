Kaalu jälginud loomad jäävad omanikule alles

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) ida regiooni loomatervishoiu juhtivspetsialist Kaja Vainula rääkis, et on lauta külastanud iga päev. Et loomade ära võtmise korral lähevad need kohalikule omavalitsusele, ilmutas asja vastu huvi ka Tapa vallavanem Riho Tell. Temaga käis Vainula nimetatud laudas neljapäeval.