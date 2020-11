Rakvere politseijaoskonna vanemspetsialist Merike Leppik rääkis, et kuu aja jooksul toodi maakonnas politseisse kuus jahipüssi. Neist viis olid sileraudsed, üks vintraudne. Leppiku sõnul leiti nimetatud tulirelvad peamiselt koristamise käigus.

Veel loovutati korrakaitsjatele üks püstol Parabellum, mis oli valmistatud 1937. aastal. Relva loovutaja selgitas politseile, et tal on see juba alates 1945. aastast.