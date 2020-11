Rakvere abilinnapeaks saab ilmselt Kert Karus

"Otsustasin kandideerida abilinnapeaks, sest see annab võimaluse teha midagi olulist ja praktilist linnaelanike heaks," lausus Kert Karus. "Olen linnaelanikelt saanud valimistel tugeva mandaadi ning see usaldus julgustas mind seda otsust tegema, et loobuda senisest pikaaegsest tööst justiitsministeeriumis."