Väike-Maarja vald jätkab investeeringuid elukeskkonda

“Vallavolikogu soovib ka jätkuvalt panustada ettevõtlusaladesse ning selleks on kavas parandada teedevõrku nii Väike-Maarja alevikus Tehno ettevõtlusalal kui ka Ebavere tööstustsoonis,” märkis Kesküla ja lisas, et selles valdkonnas on tehtud edukat koostööd vabariigi valitsuse toetusmeetmete abiga. Edukad on tema sõnul olnud samuti omavalitsuse väiksemad toetusmeetmed.