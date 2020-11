Elektrirongid jõuavad Virumaale nelja aastaga

Praegu sõidavad diiselrongid Tallinna ja Tartu vahet kümme korda päevas mõlemas suunas. Kuus neist on kiirrongid ehk meie maakonda jäävatest peatustest ei teeninda need Rakket, Kiltsit, Lehtset, Jänedat ega Nelijärvet.

Milline võiks olla liiklusgraafik pärast elekterveole üleminekut, pole veel kusagil avalikustatud, kuid on teada, et reisiliine haldav Elron on tellinud Tallinna–Tartu liini jaoks kuus uut rongi.