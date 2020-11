Terviseameti pressiesindaja Simmo Saare sõnul on Rakvere reovee signaal kõikuva iseloomuga ja eelmise nädala tulemus on nullis või nullilähedane. “Tartu ülikooli andmetel tähendab see, et suure tõenäosusega selles ajavahemikus ­viirusekandjaid selles piirkonnas ei olnud,” selgitas Simmo Saar.