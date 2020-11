Rakvere–Haljala puhastamata kergliiklustee tekitas küsimusi

Rakvere–Haljala kergliiklustee on suurepärane rajatis, aga teele langenud sügislehed olid komposteerumisfaasis ja see tähendas, et tee oli muutunud erakordselt libedaks. Inimene oli mures ohutuse pärast ja see oli pannud teda ka Rakvere valla poole pöörduma. Juba mõni aeg tagasi. “Teatud hooldus- ja korrashoiukulutusi võiks teha,” lausus ta.

Selle nädala alguses oli tema sõnutsi olukord endine, mis pani teda arvama, et korrashoid pole vastavalt vajadusele tagatud, selle korrapärasus on puudulik. “Kui keegi saab selle hoolduse eest raha, on see väga teenimatult makstud raha. Kui tellitakse vajaduspõhiselt, on see halb korraldus,” rääkis tee kasutaja.