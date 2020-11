Kuidas toimib Lääne-Virumaa keskraamatukogu viiruse teises laines​

Lääne-Virumaa keskraamatukogu arendusspetsialist Tiina Kriisa ütles, et raamatukogudele uued meetmed olulisi muudatusi kaasa ei toonud, ometi püütakse omalt poolt teha kõik, et raamatukogu oleks külastajatele turvaline paik. "Selleks hajutame raamatukogus viibivaid inimesi, paigutades ümber ning mõnel pool ka vähendades istekohti. Eelkõige puudutab see lugemissaali ja soovitatakse kanda raamatukogu ruumides kaitsemaski. Visiire ja maski kannavad ka kõik teenindajad.

Planeeritud üritused raamatukogus ära ei jää, küll aga tuleb üritusel osalejatel kanda kaitsemaski. Maski pole tarvis kanda alla 12-aastastel lastel ja inimestel, kellel on meditsiiniline põhjendus.

Inimestele, kes seda vajavad või soovivad, pakub raamatukogu ka kontaktivaba teenust. Eelnevalt reserveeritud raamatud saab tellida hoovil asuvasse raamatukappi, tagastada võib tagastuskastidesse, millest üks asub peasissekäigu juures trepil ja teine – postkastitaoline tagastusluuk ukse sees – raamatukapi kõrval parklas," rääkis Kriisa. Raamatukapi kasutamise kohta leiab täpsemat infot raamatukogu kodulehelt teenuste loetelust, täpsemate juhiste saamiseks võib ka lihtsalt raamatukokku helistada.

Ohutuse huvides laiendas raamatukogu ajutiselt koduteeninduse saajate ringi. "Kui tavaliselt viiakse raamatud koju eakatele ja liikumisraskustega inimestele, siis nüüd võivad teenuse saamiseks pöörduda ka kõik teised, kes tunnevad, et ei suuda või ei saa praegustes oludes kodust väljuda ning rahvarohketes kohtades liikuda – näiteks riskirühma kuulujad, eneseisolatsioonis viibijad või muudes niisugustes olukordades olijad," sõnas Kriisa. Koduteenindus on samuti kontaktivaba – lugeja soovitud teavikud tuuakse talle koju kätte, jättes need siis kas ukse taha, trepile või mujale enne kokkulepitud kohta.

Tavapäraselt on koduteeninduspäev üle nädala neljapäeviti. Kui aga soovijaid tekib rohkem, lahendatakse olukord sellest lähtuvalt ja kokkuleppel lugejaga. Koduteeninduse sooviga tuleb pöörduda raamatukogu poole kas helistades või e-kirja teel.

"Ennetades sagedasi küsimusi, olgu öeldud, et mõlemad teenused, nii raamatukapi kasutamine kui koduteenindus, on kasutajale tasuta," rõhutas arendusspetsialist.