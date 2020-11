Väike-Maarja hooldekodu sulges külastajatele uksed

Alates teisipäevast kehtib Väike-Maarja hooldekodus täielik külastuskeeld, et vältida hooldekodu muutumist koroonakoldeks. Juhataja Sirje Bammeri sõnul ei tule sellised otsused kergekäeliselt, kuid neid peab tegema. "Hooldekodu kliendid on suurem riskigrupp ning teeme omalt poolt kõik, et viirus majja ei pääseks," kõneles Bammer.