Anti Poolametsa etteheide ERR-ile: “Esindatakse ainult Brüsselit”

Anti Poolamets ütleb, et meediat analüüsis ta juba enne seda, kui temast sai ERR-i nõukogu liige. FOTO: Erik Prozes

Teisipäeva õhtul pillab riigikogu liige, EKRE-sse kuuluv Anti Poolamets reavahelt lugemist võimaldava lause: “Kõik otsad on veel hästi lahti.” Eelnenud küsimus oli spekulatiivne: kas temast saab järgmine Eesti siseminister? Päev hiljem, mil intervjuuks on rohkem mahti, on vastne rahvusringhäälingu nõukogu liige oma sõnades juba palju valivam.