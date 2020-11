Juhtkiri: läbikukkumise tempel

Erakond tuli suure hurraaga poliitikasse ja kippus valitsusse, andmata endale aru, et pink on tegelikult enam kui lühike. Helme nimi oli inimestele varasemastki tuttav, ülejäänud ministriametit pidanud või pidavad EKRE esindajad olid-on aga tavainimese jaoks täiesti tundmatud tegelased. Ja eks seda ole tegelikult ka suur osa riigikogu koosseisust.

Poliitikat tehes, eriti täitevvõimu poolel ametis olles, on vaja mingit pagasit. Minister on avaliku elu tegelane, kes esindab riiki ja peab endale aru andma, mida (ja kuidas) ta teeb ning mida välja ütleb. Kui kogemusi ikka üldse pole, on libastumine kerge tulema. Aga pikka pinki, millelt “viie veaga” välja kukkunu asemele uus mängija platsile saata, ei ole. Kohati tundub, et isegi lühikest mitte.