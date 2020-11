Kaupmehi ootavad ees testostud

Politsei puutub iga päev kokku juhtumitega, kus alaealised on tarvitanud alkoholi. Teeme järjepidevalt tööd selle nimel, et alaealistel ei oleks võimalik alkoholi kätte saada. Püüame seda mustrit katkestada seeläbi, et täiskasvanud ei ostaks alaealistele alkoholi, ning samas selle kaudu, et meie kaupmehed ei müüks alaealistele alkoholi.