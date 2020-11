Ohepalu looduskaitseala kaitseeeskirja muutmine on vajalik

Vastab tõele, et Ohepalu looduskaitseala kaitseeeskirja muutmise algatas keskkonnaminister kaitseministeeriumi ettepanekul, et alale oleks võimalik paigaldada kaitseväe keskpolügooni ohuala piiritähiseid. Keskpolügooni laiendatud ohuala piiri kinnitas valitsus juba 2015. aastal. Ohepalus on ohuala piir veel tähistamata, kuna praegune Ohepalu looduskaitseala kaitsekord seda ei luba.

Pärast kaitseeeskirja muutmist on piiritähiste paigaldamiseks vajalik keskkonnaameti nõusolek. Keskkonnaamet ja kaitseministeerium on pikalt arutanud, kuidas ohuala piiri tähistada viisil, et kaitseala loodusväärtusi ei kahjustataks ja külastajad saaksid endiselt teedel ja radadel liikuda. Ohepalu looduskaitsealal paigaldatakse ohuala piiritähised piki Tapa–Pikassaare oosistikku kulgeva tee serva ja tee jääb ohualast välja. Et piiritähised oleksid nähtavad, võib mõnes kohas piiritähise ümber olla vajalik alusmetsa või üksikpuude eemaldamine. Suuremaid raieid ei plaanita.