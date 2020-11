Kirja saavad panna end kõik, kes on tänavu mardisanti jooksmas käinud ja/või plaanivad minna kadrilaupäeval õnne jagama.

Tänavune rahvaloendus võtab tuure üles, juba on registreerunud 192 seltskonda, neist 177 mardi- ja 15 kadriperet. Praeguste andmete järgi on mardi- ja kadripäeva traditsioon kõige populaarsem Tartumaal, kus on kirjas 22 protsenti sanditajaid (42 gruppi). Teise ja kolmanda piirkonnana järgnevad Harjumaa 20,3 protsendi (39) ning Võrumaa 8,9 protsendiga (17).