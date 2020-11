Kui laupäeval said Rakvere Vallimäel kokku kaitseliitlased, et tunnustada tublimaid, siis eile oli Kaitseliidu ja Viru maleva 102. aastapäev. Et pakkuda virumaalastele midagi ka omalt poolt, avati Rakvere kultuurikeskuses fotonäitus Tapa malevkonnast enne teist maailmasõda. 22 mustvalget fotot viivad rännakule Kaitseliidu ja naiskodukaitse ajalukku.