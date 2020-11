Trendikat poke-kaussi ja baozi saiu saab spordikeskuses

Kausitoite pakkuva toidukoha tegemise mõte oli Aire Kronbergil juba ammu. “Ma ei tahtnud ideed pakkuda siinsetele inimestele midagi mõnusat, uut, mitmekesist käest lasta,” lausus ta. Niimoodi kannustas suširestorani omanikku teadmine, et kausitoidu söögikohti maakonna pole, bao saiad on üldse väga harva menüüs. Viimaste kasuks räägib see, et inimesi võlub üha rohkem võimalus toitu omavahel jagada ja niimoodi eri maitseid kogeda.