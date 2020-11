Kuidas vältida kaitsemaski kandes prillide uduseks minemist?

Maakonnas füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva Olav Mäe üks valdkondi on prillide, ekraanide ja ehete puhastamine. Mäe rääkis, et on olnud pikka aega prillikandja ja kokku puutunud selle tülika nähtusega – uduga. Mäe selgitas, et prilliklaasid lähevad uduseks pärast temperatuuride järsku vahetust. Seda on eriti tunda külmade ilmadega, kui väljast tulla sooja ruumi. Mäe sõnul pidi ta aastaid tagasi õige mitu minutit ootama, et prilliklaasidelt udu kaoks. “Nüüd aga on mul pakkuda suurepärane vedelik – palmivaha,” sõnas ta. Mäe selgitas, et nimetatud vahendil on võrreldes teistega kolm head omadust. Esiteks piisab, kui puhastada prille selle vahendiga kord nädalas. “Mitte tihedamini,” lisas Mäe.