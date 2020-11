Insuldi märksõnad – nägu, käed, kõne ja aeg

“Insuldi üks põhjus on ajuveresoone lõhkemine, mille tulemus on verevalum ajus,” selgitas Tartu ülikooli kliinikumi neuroloog professor Janika Kõrv. Enamik insultidest on aga põhjustatud ajuveresoone ummistusest verehüübe ehk trombi tõttu – seda kutsutakse ajuinfarktiks. Trombi tõttu ei saa närvirakud enam energiat ning lakkavad töötamast.