Vahur Oolup peab noorte pealetungi käsipallis loomulikuks arenguks

"Kaotused on mõnes mõttes paratamatud, sest meie treenituse tase pole tipptiimidega võrdne. Meeskond on küllalt laiali, paljud Tallinnas tööl, ning kui treenid koos A-klassi poistega, siis tunnen, et seda jääb natuke väheks. Debüteerime Balti liigas ja siin jääb pisut ka kogemuse ja klassi taha," arutles Balti liigas tänavu 32 väravat visanu.

Eesti meistriliiga tabel ja väravaküttide pingerida ei anna praegu meeskondade erineva mängude arvu tõttu ehk parimat pilti, aga ikkagi on snaiprite esikümnes pooled pallurid 20-aastased või nooremad. 20-aastane Oolup juhib 38 väravaga, mängu vähem pidanud 16-aastasel Hendrik Koksil Viljandi HC-st on üks tabamus vähem.

"Paljud tunnevad muret, et noored alustavad liiga vara meeste vahel mängimist, aga mina arvan, et mida nooremalt tugevaid mänge saad, seda parem. Mul oli juba 9. klassis vahel kolm mängu nädalas ja eriti just eri treenerite käe all arenesin. Tapal rõhus Elmu Koppelmann individuaalsusele ja Aron Jaanis füüsilisele poolele ning samal ajal sain Audenteses Martin Noodla käe all taktikaliselt targemaks," analüüsis Oolup.