Lastekaitsepäevast saigi riiklik tähtpäev ja lipupäev

Kersti Suun-Deket, Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja, rõõmustas uudist kuuldes väga. Ta oli nõus, et lapsed vajavad aina enam kaitset, kuna maailm on muutunud järjest ebastabiilsemaks. "Mul on hea meel, et riik märkab ja tähtsustab sellist päeva, mis on seotud ka lastekaitsetööga. See on raske nii emotsionaalselt, vaimselt kui ka füüsiliselt. Olla selle virvarri sees, mis pole lapse enda tekitatud ja kus tuleb hakkama saada," rääkis Kersti Suun-Deket, kes on lastekaitseküsimustega kokku puutunud mitu aastat.