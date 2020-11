Ujumishooajale anti korralik avalöök

Lääne-Viru noorujujate ühe juhendaja Gunnar Tõnningu sõnul oli põhjuseks, miks osalejad kahe võistluspaiga vahel ära jagati, ikka koroonaviiruse levik, mistõttu vältisid korraldajad suure hulga laste ühte võistluspaika koondamist. Ta tõi võrdluseks, et näiteks teises tsoonis Tallinnas tehti kõigi nelja vanuseklassi ujujatele omaette võistlus. “See on tingitud ujulates kehtestatud piirmääradest. Mõnes ujulas võib korraga olla kuni 120 ning mõnes kuni 150 võistlejat,” selgitas Tõnning.

Tulemusi hinnates lausus Wiru Swimi üks eestvedajaid, et treener Ralf Tribuntsovi käe all harjutaval maakonna ujumise järelkasvul olid need väga tugevad.