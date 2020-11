Jaanika Juhansoni käe all 21. veebruaril 2019 lavale jõudnud armastusest ja surmast kõnelev “Verikambi”, mis pakkus mõtteainet nii noortele vaatajatele kui ka nende vanematele, lahkub lavalt 25. etendusega.

Urmas Lennuki lavastus “Made in China”, mis esietendus 9. novembril 2019, lõpeb 29. etendusega. “Made in China” lavalt lahkumisega seoses ütlesid trupi liikmed, milline on nende arvates maailmas liiga vähe kasutatud fraas.