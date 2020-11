Koprad möllavad linna serval

Soolikaoja ümbrus on kobraste meelispaik olnud juba aastaid, sest oja on kitsas, üsna pehmete kallastega ning selle ääres on neile loomadele sobiv lepavõsa. Vahepeal kipuvad aga koprad liiga hoogu minema ja nende tegevusega kaasneb piirkonnas üleujutus.