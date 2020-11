Lasteaialapsed reageerisid lindudele pesakastide meisterdamise üleskutsele

Rakvere eralasteaia Kaur pesakastid valmisid ühe osana isadepäevaprogrammist. “Materjali tõi üks õpetaja oma ehitusjääkidest, nii et tegemist on taaskasutusega. Meie tegime pesakastid, mis sobivad oma mõõtmetelt neile lindudele, kes ka meie lasteaia juures elavad: tihased, varblased, puukoristajad,” rääkis õpetaja Heidi Jakobson. “Ja leppisime Sven Hõbemägiga kokku, et viis pesakasti lähevad üles meie lasteaia õuele, et kui ta tuleb linde rõngastama, saavad lapsed ka seda protsessi uudistada.”