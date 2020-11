Ajateenijate puhkustel on kriips peal

Olulisel määral Lääne- ja Ida-Virumaal baseeruvas 1. jalaväebrigaadis on enim koroonaviirusega nakatunuid Jõhvi linnakus: seal on viirus diagnoositud 26 ajateenijal ja kahel tegevväelasel. Tapa linnakus on positiivse koroonaviiruse proovi andnuid 16 ja kõik nad on ajateenijad. Kodus eneseisolatsioonis viibib 30 tegevväelast. Haiglaravi ei vaja 1. jalaväebrigaadi teabespetsialisti reamees Oliver Turbi teatel praegu ükski sõdur.