Kadri Voorand pürgib Eurovisionile

Poolfinalistide seas on ka Kadri Voorand enda kirjutatud lauluga "Energy".

"Eesti muusika saab jälle vähemalt 24 laulu võrra rikkamaks ning jõukust tuleb just erinevatesse žanritesse, sest Eesti Laulul on seekord esindatud nii popp, rokk, folk, jazz ja veel palju erinevaid stiile. Kõikide konkursile esitatud laulude valikus oli tegelikult ainest enamaks kui poolfinaali valitud 24 laulu, mille üle on põhjust ainult heameelt tunda. Ühtlasi annab tänavune hea valik inspiratsiooni mõtelda juba järgmise aasta peale," märkis Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula.