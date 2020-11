Esmaspäevast peab siseruumides ja ühissõidukites kandma maski, jõustub ka 2+2-reegel. Ettevõtte ja omanimelise toidukaupade jaeketi omanik Oleg Gross ütles, et maski ostmise kulu peavad inimesed ise tegema ja mõistma, et olukord on selline, kaupluse personali peale pole mõtet pahandada. FOTO: Meelis Meilbaum