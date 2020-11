Reegel on, aga keegi ei kontrolli

Turvafirma G4S Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja rääkis, et nüüd ollakse samasuguses seisus nagu kevadel eriolukorra ajal.

Jätkuvalt tuletavad turvatöötajad inimestele meelde, et nad järgiksid 2+2-reeglit. See on valitsuse otsusega kohustuslik.

Soovitusega kasutada kaitsemaske on aga teine lugu. Raja ütles, et kui näiteks kaubanduskeskuse juhtkond soovib, on G4S-i töötajad ka valmis inimestele selgitama kaitsemaski kandmise vajadust.

Küll aga on näiteks Maxima kaupluseketis seatud kord, et töötajaid majja sisenemisel kraaditakse. Raja sõnul on ka turvafirmal võimekus kontrollida termokaamera abil kehatemperatuuri. Seda kasutatakse juba ettevõtte kontoris Tallinnas.

Raja ütles, et turvafirma võib panna termokaamerad ka kaubanduskeskustesse. Jällegi kooskõlastatult hoone omanikuga. Kaamerate olemasolu aga eeldab juba teavitust. Et hoonesse siseneja oleks kindlasti informeeritud, et satub kehatemperatuuri mõõtva seadeldise tööpiirkonda. Kui termokaamera fikseerib inimesel palaviku, siis Raja sõnul on turvafirmal õigus teda mitte hoonesse lasta.

Poevarga reedab ennekõike tema käitumine. Reimo Raja, turvafirma G4S Eesti kommunikatsioonijuht