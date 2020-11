Aiailu pikendavad talvised marjad, mis sünnivad süüa linnukestele

Kikkapuu on üks hilissügisene aiakaunitar, kelle marjadest lookas oksad praegu pilku püüavad. Paraku pole ta aiaplaneerimise ja istutuse ajal oma lihtsa ja koguni ilmetu oleku pärast aiandusärides eriti minev kaup. Kikkapuud on mitut sorti ja osa neist hakkavad silma juba sügisese lehtede värvumise ajal, nagu leekivpunase lehevärviga sordid ‘Fireball’ või ‘Compactus’.

Kuna kikkapuu marjad on mürgised, jätavad linnukesed need rahule ja viljad võivad püsida veel kaua peale seda, kui lehed on langenud.